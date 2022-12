Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Details Title: 反黑先鋒 Cantonese/Mandarin title: Fan Hak Sin Fung / Fan Hei Xian Feng English title: Anti-Crime Squad Genre: Police drama, action Episodes: 20 Broadcast network: TVB Broadcast period: 1999-Jul-05 to 1999-Jul-30 Opening theme song: The More Battle The More Courage (愈戰愈勇) by Ekin Cheng