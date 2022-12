Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Starring Burt Reynolds 'Smokey & the Bandit' Camaro, Jey Leno, Hollywood's greatest car nut's Duesenberg, Kevin Dillon's (Entourage) 1955 Porsche, Chad McQueen, son of 'Bullitt's Steve McQueen, rebuilds a 1968 Mustang from the film