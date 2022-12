Charlie (NL)

Not Available

Charlie leeft twee verschillende levens. Als verpleegster werkt ze op de spoedeisende hulp in een grootstedelijk ziekenhuis, waar zij het verschil maakt tussen leven en dood. Op de afdeling wordt de no-nonsense en krachtige Charlie door zowel collega als patiënt gerespecteerd, maar ook gevreesd vanwege haar bijtende humor en antiautoritaire houding. In haar andere leven is ze drugsverslaafd. Ze steelt medicijnen uit het ziekenhuis en liegt tegen iedereen om haar geheim te bewaren. Ook tegen haar man en twee dochtertjes. In dit eerste seizoen probeert Charlie haar twee levens in balans te houden, maar de opeenstapeling van leugens dreigt al snel uit de hand te lopen…