Crème de la Crème is een eigentijdse en hartverwarmende feel-goodserie met herkenbare personages en echte verhalen. Centraal in Crème de la Crème staan drie jeugdvriendinnen op een kantelmoment in hun leven. De dertigers voelen dat het zonder meer tijd is voor verandering. Maar kunnen ze zomaar hun leven omgooien en het verleden loslaten? Passie en smaak, sensualiteit en ambitie, hoogmoed en tegenslag: dat zijn de ingrediënten van deze romige serie die de kijker tien weken lang zal meeslepen en laten vluchten in het verhaal. De vrouwelijke hoofdrollen in Crème de la Crème worden vertolkt door Tine Laureyns, Joke De Bruyn en Elisabeth Bungeneers. Zij worden geflankeerd door Tom Van Landuyt, Dirk Van Dijck, Rik Verheye, Stefan Perceval, Mathias Sercu, Karel Deruwe, Camilia Blereau, Warre Borgmans, Chris Thys, Gène Bervoets en Ella-June Henrard. (Source: VTM)