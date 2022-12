Danielle Steel's Crossings

Not Available

Lianino manželství s Armandem de Villiersem, francouzským velvyslancem ve Spojených státech, je přes značný věkový rozdíl více než harmonické. Radost jim dělají dvě krásné dcerky a jejich vyhlídky do budoucnosti nemají nejmenší stín. Je červenec roku 1939 a právě se nalodili na luxusní zaoceánskou loď, která míří do Paříže, kam Armanda volají pracovní povinnosti. Bezstarostně si užívají nádherné plavby, obklopení pohodlí a příjemnou společností, a jen velmi vzdáleně k nim doléhají zprávy o rodícím se válečném konfliktu v Evropě. Netuší, že jejich rodinné štěstí zanedlouho skončí, že jim život brzy přichystá nejednu těžkou zkoušku. Netuší to ani Nick Burnham, majitel prosperující ocelářské společnosti, pro něhož zbrojící Německo znamená především mimořádné výnosný obchod. Naivně věří, že se mu pobytem ve Francii podaří - hlavně kvůli synovi, na němž velmi lpí - udržet rozpadající se manželství. Osudy tří hlavních hrdinů se proplétají v jakýsi podivný trojúhelník, přičemž všichni zůstávají osamělí a nešťastní, bez možnosti jakkoli ovlivnit běh neblahých událostí. Válka překračuje hranice Evropy, šíří se po světě jako mor a ode všech si vybírá krutou daň. Armand však platí cenu nejvyšší.