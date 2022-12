Dr. Stefan Frank

Not Available

Nach dem Tod seiner Frau Vera beschließt der Arzt Stefan Frank, ein neues Leben zu beginnen und zieht von Berlin nach München, um dort die Praxis seines Vaters zu übernehmen und bei seinem alten Freund Ulrich Waldner in der Klinik zu arbeiten. Zunächst muss sich Stefan jedoch in der Villa Frank, in der sich auch seine Praxis befindet, einleben und der Haushälterin Martha beibringen, dass sich von nun an vieles ändern wird und das neben einem Computer in der Praxis sie auch nicht mehr als Sprechstundenhilfe arbeiten kann. Stefan stellt Marie-Luise als Sprechstundenhilfe ein und lässt sie auch in der Villa wohnen. Später holt diese auch noch ihren Sohn Siggi zu sich, der jedoch später bei einem Unfall ums Leben kommt.