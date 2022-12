Not Available

Echte Meisjes is een Nederlands realityprogramma dat sinds 2011 uitgezonden wordt op RTL 5. In het programma worden vrouwelijke kandidaten uit andere televisieprogramma's samengebracht en moeten opdrachten uitgevoerd worden. Het eerste seizoen werd in 2011 uitgezonden als Echte Meisjes In De Jungle. Het vervolg, met als titel Echte Meisjes Op Zoek Naar Zichzelf, werd uitgezonden in 2012. In het voorjaar van 2013 volgde het derde seizoen, Echte Meisjes op de Prairie. Vanaf 22 augustus 2013 zal Echte Meisjes In De Jungle zal door ProSieben worden uitgezonden onder de titel Reality Queens auf Safari.