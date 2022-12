Fencer of Minerva

Not Available

Die Geschichte spielt in Minerva, einer mittelalterlichen Fantasy-Welt, in der Frauen äußerst rar sind und meist die Stellung einer (Sex-)Sklavin einnehmen. König Bassen, Herrscher der Handelsstadt Doria wird von der Palastwache ermordet und deren Anführer, Lantis, übernimmt ab jetzt dessen Rolle als König. Um das alte Adelsgeschlecht völlig auszurotten, soll auch Bassens junger Sohn Shô ermordet werden. Der kann aber Dank Diana, seiner Freundin und Tochter von Lantis entkommen. Seit dem Putsch sind nun mehrere Jahre vergangen. Von Shô kam kein Lebenszeichen mehr, allerdings häufen sich die Gerüchte, dass es in der benachbarten Wüste einen unglaublich starken Krieger gäbe, der allen dort lebenden Nomaden an Kampfstärke weit überlegen sei. Um sich mit dem benachbarten Königreich Gupta gut zu stellen, will Lantis seine Tochter, nun Prinzessin Diana mit dem Prinzen von Gupta verheiraten. Diese, selbst sehr gegen den Tyrannen eingenommen, flieht daraufhin. Allerdings fällt sie sehr schnell den Nomaden in die Hände, die gleich darauf anfangen, sie zu einer Sexsklavin zu erziehen... Wie bereits zu vermuten ist, kommt es zu einem Wiedersehen mit Shô, dessen Sklavin sie dann wird. Dieser sinnt auf Rache für die Ermordung seines Vaters und findet mit dem Nomadenvolk wertvolle Verbündete. Allerdings wird Diana schon bald von den Soldaten Dorias gefangen und fällt damit in die Hände des perversen und brutalen Prinzen von Gupta...