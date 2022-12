Not Available

Journalist og forfatter Paul Hammerichs Gamle Danmark udkom først i bogform som "Paul Hammerichs Danmarkskrønike", og siden som den populære TV-klassiker Gamle Danmark, som de fleste vil kunne huske fra de tidlige 80'ere med den hyggelige intromusik og den karakteristiske indledning med bl.a. Palle Laurings citat: "Danmark er en brugsforening" og Buster Larsens "Lorteland". Med sin kolossale viden, sin sympatiske fremtoning og et formidlingstalent, som kun er de færreste forundt, lykkes det Paul Hammerich at gøre Gamle Danmark til et yderst interessant, lærerigt - og frem for alt - let forståeligt og utroligt underholdende bekendtskab. På sin sædvanlige joviale facon fører han stille og roligt seerne igennem en af de allermest interessante perioder i Danmarks historie, nemlig perioden fra 1945-1975. Paul Hammerich er kendt som en af vor tids allermest respekterede journalister og forfattere. Velfunderet, vidende, skarp og seriøs - men frem for alt en blændende og folkelig fortæller, som bl.a. har skrevet flere afsnit til TV-serien Matador. I Gamle Danmark byder han på et rigt og underholdende stykke Danmarkshistorie, som sætter nutiden i relief og giver stof til eftertanke. Hvert afsnit indledes med Hammerichs oprids af højdepunkterne for den periode, der beskrives i det følgende. Hammerichs små nedslag i hverdagen omhandler bl.a. emner som de barske dage efter befrielsen, hvor man "rensede ud" i Danmark, langhårede og letpåklædte beboere i Thy-lejren, Marshall-hjælp, gigantvirksomhederne Danfoss' og Legos barndom, smagsprøver fra tidens kulturliv, klip med politikere og nyhedsudsendelser og meget mere, skildret med en nærværende og kærligt ironisk synsvinkel.