In Hi Ha Hondenlul geeft Henk Spaan samen met diverse analytici op eigenzinnige wijze commentaar op de actuele gebeurtenissen in de voetbalwereld. Ook is er elke week een opvallend interview met een voetballer uit de Eredivisie door Janneke van der Horst, volgens Spaan ‘een van de zeldzame vrouwen met voetbalverstand’. Voor het broodnodige amusement is er een onvervalste quiz waarin wekelijks een hoofdrol is weggelegd voor niemand minder dan Johan Cruijff. En in de tragi-komische ‘reality soap’ Het Zwarte Gat worden de belevenissen gevolgd van Robbie van Duren, een profvoetballer in de late herfst van zijn carrière. Hi Ha Hondenlul is het eerste programma dat voetbal weer ballen geeft! Hi Ha Hondenlul geeft wekelijks in een half uur een afwijkende kijk op de internationale voetbalwereld. Na het zien van Hi Ha Hondenlul kun je moeilijk blijven beweren dat bal rond is. Het programma wordt geproduceerd door Endemol Nederland, dat eerder de succesvolle programma’s Studio Spaan en Heilig Gras maakte.