Not Available

Higurashi no Naku Koro ni Sotsu (ひぐらしのなく頃に卒 When the Cicadas Cry Graduation) is a 2021 Higurashi no Naku Koro ni anime project created by Studio Passione and a sequel to Higurashi: When They Cry - GOU. Sequel and answer arcs to Higurashi no Naku Koro ni Gou.