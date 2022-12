Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

En 2007, Antoine de Maximy se lance un défi : traverser les Etats Unis pour y réaliser un long métrage de cinéma, quelques mois plus tard sort en salle "J’irai dormir à Hollywood". 250 000 spectateurs ont découvert ou redécouvert notre globe trotter favori toujours muni de son drôle d’équipement et de sa bonne humeur. Durant les trois mois de voyage, le globe squatteur a accumulé près de 300 heures d’images. L’incroyable variété des séquences qu'il a tournée lui permet aujourd’hui de proposer une série inédite à 95%, de huit épisodes de 26 minutes chacun : "J’irai dormir en Amérique". Hormis quelques séquences incontournables et cultes, telles que le saut en parachute et l’achat du corbillard, cette série est très différente du long métrage. Antoine nous embarque dans un road trip à travers les Etats Unis, ponctué de rencontres drôles et émouvantes.