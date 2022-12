Katri, Girl of the Meadows

Not Available

La storia narra le vicende di Katy, una bambina finlandese che a sei anni, dopo la morte del padre e la conseguente partenza della madre per la Germania al seguito delle persone presso cui prestava servizio, rimane a vivere in campagna con i nonni. Tre anni dopo scoppia la prima guerra mondiale: Germania e Finlandia sono su fronti opposti e le comunicazioni tra i due Paesi si fanno saltuarie. I pochi soldi che la madre mandava alla famiglia improvvisamente cessano di arrivare e di lei non si hanno più notizie. Per sollevare le magre finanze della famiglia, Katy che ormai ha nove anni, contro il parere dei nonni decide di andare a lavorare come mandriana presso alcuni possidenti della zona. Da quel momento la bimba avrà un gran da fare con la vita ed il lavoro di campagna, sempre accompagnata da Giona, il suo piccolo cane bassotto, che con il suo indispensabile apporto come cane pastore, la aiuterà e la farà apprezzare nel suo lavoro. Nel corso degli anni Katy passerà da un padrone all'altro, maturando tante esperienze: diventerà una mandriana provetta, imparerà a raccogliere e a filare la canapa e parteciperà alla tosatura delle pecore, ma comincerà anche ad apprezzare i racconti della sua terra che durante il lavoro nelle lunghe giornate invernali venivano raccontati da Gumilla la vecchia cantastorie. Inoltre la sua acuta intelligenza le permetterà di imparare a leggere e a scrivere da autodidatta e di scoprire il Kalevala, il grande poema epico nazionale finlandese alla cui lettura dedicherà tutto il suo impegno nonostante l'estrema difficoltà dell'opera. Tutto questo avrà una grande influenza nella sua vita futura. Attraverso le proprie vicende personali Katy viene in contatto con i grandi rivolgimenti che modificarono la storia della sua nazione (e dell'Europa) dal 1914 in poi, come la nascita di un sentimento indipendentista finlandese, la Prima Guerra Mondiale, la Rivoluzione Russa (che decreterà la fine del protettorato russo sul paese), il passaggio di Lenin per la Finlandia citato in un episodio. Ma la svolta della vita di Katy si ha quando va a lavorare per una padrona con un figlio piccolo che ha bisogno di una babysitter. La giovane donna prenderà subito in simpatia la piccola Katy, la tratterà come una figlia e quando si trasferirà a Turku le farà frequentare la scuola dove sorprendentemente, grazie ai lunghi studi che la ragazzina aveva fatto da sola durante il duro lavoro in campagna, Katy si ritrova a primeggiare. Alla fine della storia Katy ritroverà finalmente la madre e da adulta diventerà una grande scrittrice di racconti per ragazzi.