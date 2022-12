Not Available

La Otra Cara del Alma, previously known as Ángel Caído, La Otra Cara de Alma and El Otro Lado del alma, is a Mexican telenovela produced by Azteca. It stars Gabriela Spanic, Eduardo Capetillo, Michelle Vieth, Jorge Alberti, Amaranta Ruiz, Ramiro Huerta, Sergio Klainer and Saby Kamalich. It is a remake of El angel caido which starred Rebecca Jones, produced by Televisa in 1985. From November 12, 2012 to May 10, 2013, Azteca Trece broadcast La Otra Cara de Alma, Monday thru Friday at 8:30pm, replacing Amor Cautivo.