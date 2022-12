Not Available

Le Cose Che Restano is een meeslepende familiekroniek in de traditie van La Meglio Gioventù. Centraal staat een verscheurde familie die na een pijnlijke gebeurtenis langzaamaan het leven weer probeert op te pakken. Ieder gezinslid vult dit natuurlijk op zijn geheel eigen manier in. Gezamenlijk staat de familie symbool voor Italië, een land op zoek naar een nieuwe identiteit. Op ingenieuze wijze is hun leven verweven met prominente maatschappelijke thema's van de afgelopen twintig jaar: vluchtelingenbeleid, de oorlog in Afghanistan, de opkomst van de rechtse politiek. Het resultaat is een ontroerend en dramatisch, maar bovenal hoopgevend epos dat de draad oppakt precies waar La Meglio Gioventù stopt...