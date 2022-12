Not Available

Les Chevaliers du ciel ou Les Aventures de Tanguy et Laverdure est une série télévisée française à succès en 39 épisodes de 26 minutes, créée par Jean-Michel Charlier, d'après la bande dessinée Les Aventures de Tanguy et Laverdure. La série a été diffusée à partir du 16 septembre 1967 sur la première chaîne de l'ORTF. Une deuxième série intitulée Les Nouveaux Chevaliers du ciel, en 10 épisodes de 52 minutes a été diffusée à partir du 6 mars 1988 sur TF1. Ces deux séries mettent en scène deux pilotes de chasse, Tanguy et Laverdure. Tanguy est une tête brûlée, séducteur naturel, consciencieux et courageux, alors que Laverdure est un dragueur éhonté, excentrique et gaffeur, mais tout de même un bon pilote.