Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Majka to opowieść o miłości, ale miłości niezwykłej, dziejącej się w magicznym Krakowie i już samo to powinno intrygować widzów i zachęcać ich do oglądania tej nowej produkcji. Tytułowa bohaterka to Majka Olkowicz (w tej roli debiutująca na ekranie Joanna Osyda) studentka fotografii na krakowskiej ASP. Ciąg nieprawdopodobnych zdarzeń wiąże jej zawodowe życie z przystojnym 33-letnim architektem Michałem Duszyńskim (Tomasz Ciachorowski) mężem pięknej, ale wyrachowanej i podstępnej Aleksandry (Marieta Żukowska).