Et moderne eventyr om sømanden George, som leder efter "Manden fra Mormugao" - en lykkefigur, som hans oldefar bragte hjem fra et fjernt land. Hvis Georg finder figuren kan han få tre ønsker opfyldt. A modern adventure about the sailer George, who's in search of the lucky charm "Manden fra Mormugao" which his great grandfather brought home from a distant country. If George finds the lucky charm he can have three wishes.