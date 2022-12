Not Available

Tryllekunstneren Jørgen Thomsen - bedre kendt som Mr. Poxycat - forsøger at skabe sig en karriere som entertainer og tryllekunstner. Han bor med sin kone Gitte og sønnerne Mick og Morten i Horsens, og det store forbillede er Thomas Eje. Mr. Poxycat & Co er en dansk sitcom og Nikolaj Lie Kaas' intruktør- og manuskriptforfatterdebut fra 2007. Serien blev vist på TV 2 Zulu, og skønt det blev en forholdsvis stor succes, valgte TV 2 ikke at vise den da den var "for mærkelig". Serien er filmet i Horsens og omegn og er også lavet med støtte fra Horsens kommune og teater.