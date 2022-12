Na krawedzi

Not Available

"Na krawędzi" to historia Marty Sajno (Urszula Grabowska), pozornie szczęśliwej i niezależnej kobiety, samotnie wychowującej córkę, która po wielu latach wraca z Kanady do Polski, by wyrównać rachunki z przeszłości. Kiedyś, w czasach studenckich, została bardzo skrzywdzona...Było ich czterech: policjant, prokurator, adwokat i sędzia. Marta nie pogodziła się z tym, co jej zrobili. Wróciła do Polski, żeby ich odnaleźć. Nie jest już bezbronna jak dwadzieścia lat temu. Kupiła wydawnictwo, założyła fundację dla kobiet - ofiar przemocy, dla kobiet, które przeżyły to co ona