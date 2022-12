Not Available

Kathe drash, prokalei antidrash. O 3os nomos toy Neytwna den ermhneyei mono th sxesh twn swmatwn kai ths «ormhs» sthn klasikh mhxanikh alla kai tis anthrwpines sxeseis kai thn «ormh» poy tis xarakthrizei, genikotera. Tis sxeseis me toys alloys kai me ton eayto mas. Th sxesh toy parontos me to parelthon. Th sxesh toy thyth kai toy thymatos. O ‘3os Nomos’ apotelei mia kainoyria matia stis aytoteleis astynomikes istories. Kathe epeisodio tha basizetai se mia pragmatikh istoria apo to astynomiko reportaz. Oikogeneiaka dramata, erwtikes sxeseis pisths kai apistias, kata syrroh dolofonoi, egklhmata timhs, pathoys, ekdikhshs, timwrias, anagkhs: istories poy kata megalo bathmo exoyn syntaraksei thn koinh gnwmh. Oi istories aytes tha anaptyssontai se dyo epipeda: sto paron kai to parelthon. Sth drash kai thn antidrash. H drash sto parelthon kai h antidrash sto ‘twra’. H seira exei stoxo na fwtisei ta kinhtra kai tis epiloges twn prwtagwnistwn kathe istorias. Na anixneysei ta skoteina pedia ths anthrwpinhs symperiforas xwris na prodwsei thn tragikothta toys.