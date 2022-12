Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Not Available

Tv-film i tre delar efter Hans-Eric Hellbergs bok. Osynlig närvaro handlar om Judit, en nyfiken flicka på väg in i vuxenlandet men med en fot kvar i barndomen. Under ett sportlov åker hon på besök till sin mormor Tora, som är bosatt i ett gammalt skolhus i en glesbygdsby. Mormor har börjat måla porträtt av släktingar och vänner från sin ungdom. Den osynliga närvaron av dessa sedan länge döda människor sätter djupa spår både hos Judit och hennes barndomsvän Niklas under de dagar sportlovet varar. Med de två ungdomarna i huvudrollerna, utvecklar sig ett spännande, spöklikt och kärleksfullt drama.