Paris By Night is an on-going Vietnamese language musical variety show produced by the French company Thuy Nga. Paris By Night là một Đại nhạc hội trực tiếp thâu hình và chương trình biểu diễn nghệ thuật của người Việt tại hải ngoại do Trung tâm Thúy Nga thực hiện và phát hành. Hiện nay, chương trình này có người dẫn chương trình chính thức là Nguyễn Ngọc Ngạn. Chương trình có sự cộng tác riêng thường xuyên của nhiều nhạc sĩ Nhật Trung, Trịnh Lam, Hoài An, Tùng Châu... và sự tham gia thường xuyên của các ca sĩ chủ lực như Hương Lan, Hoàng Oanh, Ý Lan, Thu Phương, Như Quỳnh, Minh Tuyết, Lưu Bích, Mai Thiên Vân, Hương Thủy, Ngọc Anh, Lam Anh, Như Loan, Thế Sơn, Bằng Kiều, Trần Thái Hòa, Lương Tùng Quang, Quang Lê, v.v. Nhìn chung, đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp được đánh giá là có chất lượng cao và có tính phổ biến rộng trong đời sống cộng đồng người Việt hải ngoại và trong nước.