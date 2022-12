Not Available

Que Rei Sou Eu? é uma telenovela brasileira do gênero capa e espada produzida pela Rede Globo e exibida no horário das 19 horas, entre 13 de fevereiro e 15 de setembro de 1989, em 185 capítulos. Foi escrita por Cassiano Gabus Mendes e Luís Carlos Fusco e dirigida por Jorge Fernando, Lucas Bueno e Mário Márcio Bandarra. Contou com Edson Celulari e Giulia Gam como protagonistas Natália do Vale, Daniel Filho, Marieta Severo, Cláudia Abreu, Stênio Garcia, Ítala Nandi, Edney Giovenazzi, Aracy Balabanian, Ísis de Oliveira, Paulo César Grande, Carla Daniel, Marcelo Picchi, Cristina Prochaska e Gianfrancesco Guarnieri como co-protagonistas Tato Gabus Mendes, Jorge Dória, Antônio Abujamra, Tereza Rachel, Carlos Augusto Strazzer, Oswaldo Loureiro, John Herbert, Laerte Morrone e Vera Holtz como antagonistas principais da trama. Foi reapresentada pelo Canal Viva, de 7 de maio de 2012 à 18 de Janeiro de 2013 em 185 capítulos, substituindo Roque Santeiro e sendo substituída por Rainha da Sucata.