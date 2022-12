Not Available

Justo en el medio, entre lo más grande que existe en el universo y lo más pequeño, estamos nosotros, los humanos. Nuestro cerebro, a pesar de que nada lo supere en complejidad, no está preparado para captar la verdad del infinito que nos rodea. Sobrevivir -no conocer la verdad- es el objetivo que la evolución le ha impuesto a nuestro cerebro. Poco importan las ondas sonoras del rugido de un león; si lo sientes a tu lado, correrás como nunca en tu vida. Hoy, los leones, las serpientes y las arañas están lejos, la comida viene de los supermercados e incluso tenemos seguro de desempleo: nuestra supervivencia está asegurada. Sin embargo eso no nos basta, queremos saber todo sobre el universo en todas sus coordenadas.