La 16e saison de RPM prendra son envol sur les ondes de V à l’automne 2014. L’émission qui a su rallier de nombreux téléspectateurs en raison de son approche « pro-consommateur », la rigueur des conseils prodigués et son détachement face aux manufacturiers automobiles. L’équipe RPM - une référence dans le domaine automobile - est composée de 3 journalistes chevronnés : Pierre Michaud, Antoine Joubert et Benoit Charrette, dont l’expertise et le franc-parler sont inimitables !