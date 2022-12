Not Available

Russen is een door de KRO ontwikkelde politiedramaserie. Het is geen 'whodunnit', de nadruk ligt op de persoonlijkheid van de rechercheur die de zaak behandelt. Motieven en twijfel bij keuzes die de hoofdpersonen moeten maken zijn het uitgangspunt. De rechercheurs zijn mensen van vlees en bloed die zich in een soms wrede en bizarre wereld staande moeten zien te houden. De grens tussen hun professionele- en privé-leven is niet altijd duidelijk.