Het Schildestrand bij Schilde was vroeger een vakantiedorp waar mensen uit de stad een tweede verblijf hadden om hun vrije tijd door te brengen. Tegenwoordig wonen de meeste bewoners hier permanent. Het Schildestrand is met zijn 250 inwoners uitgegroeid tot een klein dorp en een hechte gemeenschap, waar iedereen iedereen kent. Bijna een jaar lang zijn de inwoners van het Schildestrand gevolgd en zijn de intriges, de problemen en de verhalen geregistreerd, net zoals de kleine en de plezante kantjes van zowel jong als oud. De 13-delige docureeks ‘Schildestrand’ vertelt het verhaal van de bewoners, die op een unieke manier samenleven en de kijker meenemen in onverwachte, soms maffe, soms ontroerende maar altijd recht uit het leven gegrepen situaties. Schildestrand wordt geproduceerd door Eyeworks.