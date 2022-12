Not Available

Antrasis projekto maršrutas, kuris šį kartą nusidriekė „Šilko keliu“. Trisdešimt penkias dienas trukusi M. Starkaus ir V. Radzevičiaus kelionė senais automobiliais per Vidurinę Aziją. Per Lenkiją, Slovakiją, Vengriją ir Rumuniją pasiekę Turkiją, senais automobiliais kompanija sugebėjo nusigauti iki Irano. Po jo sekė Turkmėnija ir kelionės finišas – Uzbekistanas. Visi kelionės įspūdžiai sugulė penkių dalių cikle tuo pačiu pavadinimu. Čia- kelionės kasdienybė, karštis, europiečiams neįprastas Azijos žmonių svetingumas. Keliautojų kamera užfiksavo ir jiems ištiestą pagalbos ranką netikėtai užgriuvus sunkumams, nuotykius pasieniuose. „Šilko kelias“ įamžino ir kelyje sutiktus toli nuo gimtinės atsidūrusius lietuvius.10 tūkstančių kilometrų per 35 dienais – realybės seriale „Šilko kelias“ transliotas per LTV 2008 metų vasarą. Vėliau pasirodė ir Martyno Starkaus apie šią kelionę parašyta knyga "Šilko kelias arba 10 tūkstančių kilometrų su Pagieža".