Super Hero Family

La famille Powell est une famille comme les autres. Mais un jour, alors que les Powell survolent l'Amazonie pour aller en vacances, leur avion s'écrase dans un lac dans la forêt amazonienne. À la suite de cet évènement, ils se découvrent des pouvoirs surnaturels. Le père, Jim, dessinateur de portrait robot pour la police, se retrouve doté d'une force surhumaine et a la capacité d’arrêter les balles. La mère, Stéphanie, scientifique, se trouve être la femme la plus rapide du monde et peut désormais se déplacer à une vitesse supersonique. Leur fille ainée, Daphne, est devenue télépathe, elle peut entendre et contrôler les pensées de n'importe qui. Enfin le fils cadet, J.J., obtient des capacités intellectuelles surdimensionnées et passe subitement de simplet à surdoué.