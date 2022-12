Tak for i aften - med Øgendahl & Klan

Not Available

Mick Øgendahl og Rune Klan har slået sig sammen til lejligheden og skrevet sketchshowet "Tak for i aften - med Øgendahl og Klan". Det er der kommet en række figurer ud af, og vi nævner i flæng: Havbiologen der skal brække sig, Operation X's Morten Digeldauer med snuden i sporet, Det sexchikanerede lesbiske par, Kok med en talefejl, De fulde håndværkere, Fake Fake reklamer og ikke mindst Arkæologer med eksistentiel krise. Hvert program tager sit udgangspunkt efter et show, vi aldrig ser andet en slutningen af, og Mick og Rune får kendte og ukendte gæster backstage. De to hovedpersoner beskriver selv programmet med ordene: "De to krukker Rune og Mick, har sovset sig selv ind i en ramme af selvhøjtidelighed. Imellem den dårlige stemning og selvoptagethed ligger en fragmentarisk bouillon af højpandet lavkomik." Bouillon er fransk og betyder "klar kødsuppe" hvilket jo er meget rammende for persongalleriet - læg i øvrigt mærke til tematikken: "sovset", "bouillon" og "kødsuppe".