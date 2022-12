The Accursed Kings

Not Available

Au début du XIVème Siècle, Philippe IV le Bel règne sur la France en maître absolu. Trois de ses fils assurent sa descendance. Isabelle, sa fille unique est mariée au roi Edouard II d'Angleterre. Sous son règne, la France est grande et les français sont malheureux. Un seul pouvoir avait osé lui tenir tête: l'ordre des chevaliers du Temple. Avec la malédiction lancée par Jacques de Molay sur le bûcher commence une période sombre, faite de sang et de fureur, de morts et de larmes... débute la destinée de ces Rois Maudits.