La Mujer Del Vendaval is a 2012 Mexican telenovela produced by Mapat L. de Zatarain for Televisa. It is a remake of the Venezuelan telenovela Un Esposo para Estela. Ariadne Díaz and José Ron star as the main protagonists, while Chantal Andere, Marco Muñoz, Manuel Flaco Ibañez and Florencia del Saracho as the main antagonists.