The last sled travel

Den legendariske leder af Slaedepatruljen Sirius "Gulli" goer klar til sin sidste rejse. DR-Derudes programmer om den lange slaederejse til verdens nordligste punkt i Nordosetgronland. Den 62-aarige orlogskaptajn, Mogens "Gulli" Guldbrandsen, i mange aar chef for Siriuspatruljen, goer sig klar til sin sidste slaedetur i et af verdens barske og mest oede omraader. Det sker sammen med slaedekusken "Tavse", to TV-folk fra DR-Derude og 22 slaedehunde. De skal koere den sidste slaederejse for at berette om de spaendende, men ukendte historier fra det isolerede og storslaaede Nordoestgronland.