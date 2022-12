Not Available

There She Is!! (coreano: 떳다 그녀!!) es una serie de cortos de Animación Flash producida por el sitio web coreano SamBakZa. Es categorizada por algunos como anime, siendo originalmente un manhwa. Se hizo particularmente popular durante la primavera de 2004, cuando fue expuesta a audiencias de América y Europa. Debido al éxito del primer capítulo, "There She Is!!", que generó una gran cantidad de comentarios positivos de su audiencia en línea, influenció a SamBakZa para producir más capítulos. La trama gira en torno a una sociedad de conejos y gatos antropomórficos, centrándose en la relación entre una coneja y un gato, considerada como tabú en dicha sociedad. En el 2004 Anima Mundi, un festival de animación en Brasil, There She Is!! obtuvo el primer lugar tanto en la Animación Web - Jurado Profesional y Animación Web - Audiencia, además de ganar el Premio Especial Anima Mundi Web. Los derechos de distribución de la serie están autorizados para Gyeonggi Contenido Digital Agency (DGAC). En diciembre de 2010, los cinco episodios de la serie se han visto más de once millones de veces en Newgrounds .