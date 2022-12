Voetbalfans

Not Available

Een groot fan van een voetbalclub wordt gevolgd, die op weg is naar een belangrijke wedstrijd. Het is zeker geen hooligan, maar een man of vrouw waarbij hun club de rode draad in hun leven vormt. De ene persoon zet tatoeages na een winstpartij, de andere staat als een groupie bij de uitgang de spelers op te wachten na een wedstrijd. Hebben zij rituelen en bijgeloof? Hoe gaan ze om met tegenslagen? Goede tijden en slechte tijden, uit en thuis, wedstrijd en training; zij staan altijd klaar voor hun club uit de Eredivisie of Jupiler League.