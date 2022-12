Not Available

Een vriendschap kies je niet, ze overvalt je en je komt er nooit meer vanaf. Maar driekwart eeuw vriendschap, kan een mens dat aan? Vriendinnen brengt een verhaal over liefdes en ontgoochelingen, over ruziemaken en elkaar toch missen. Maar ook een feelgoodverhaal, waar een vleugje nostalgie en romantiek nooit ver weg zijn. Centraal in het verhaal staan Nel en Eva, die achttien zijn aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nel woont met haar moeder in de buitenwijk van een Vlaamse provinciestad. Het contrast met de dochter van hun nieuwe buren kan niet groter zijn. Nel is flamboyant, levenslustig en bruist van energie, terwijl Eva eerder een grijze muis is: onervaren, braaf en conservatief. Maar wanneer ze elkaar op een bevrijdingsbal uit de penarie helpen, ontluikt er een onwaarschijnlijke vriendschap. Het leven heeft voor hen allebei verrassende wendingen in petto, maar hun vriendschap, die blijft.